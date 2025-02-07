Федеральные новости

В России изменились правила покупки жилья за счет маткапитала

Федеральные новости 07.02.2025 06:24
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07.02.2025 06:24


В России изменились правила при покупке жилья за счет средств маткапитала. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованное на официальном портале правовой информации постановление, теперь россиянам необходимо будет предоставить заключение о признании помещения пригодным для проживания. 

Данный законопроект был подписан еще в декабре прошлого года Владимиром Путиным. Согласно проекту, при покупке жилья на средства маткапитала будет производиться обязательная оценка его пригодности для проживания. При отсутствии такого заключения в покупке будет отказано. Заключение об этом будет оформляться в порядке, установленном кабмином, и оно будет действительно в течение одного года со дня оформления.

Гражданам, помимо сведений из договора купли-продажи жилого помещения, прошедшего госрегистрацию, и сведений о зарегистрированном в ЕГРН праве на жилое помещение, нужно указать в заявлении данные о соответствии жилого помещения требованиям пригодности для проживания. Справка должна быть оформлена не ранее чем за один год до дня подачи заявления.

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