



Минобороны РФ предлагает изменить категории годности для призывников, встающих на воинский учет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов документ, годными к военной службе планируется признать людей с сифилисом, психозами и другими заболеваниями.

Авторы проекта, опираясь на «опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции», в пояснительной записке называют раздел положения «Расписание болезней» неточным и не соответствующим «современным подходам» и предлагают внести в него изменения.

Согласно действующему положению, ограниченно годными к военной службе (категория В) считаются люди с первичным, вторичным и скрытым сифилисом. В документе предлагается присвоить новую категорию Б-4 (категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями). Также предлагается отправлять служить и людей с гипертонической болезнью (Б-3). В этих категориях призывники смогут служить в инженерных, железнодорожных и дорожных войсках, в подразделениях связи, материального обеспечения.

Минобороны также предлагает ужесточить условия медосвидетельствования для призывников с гипотиреозом субклиническим, псориазом, крапивницей, экземой. Получить отсрочку или избежать службы в случае подписания приказа сложнее будет россиянам «с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами, а также резко выраженными невротическими проблемами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения». Вместо категории «Д» такие бойцы будут получать категорию «В».