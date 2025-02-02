Спорт

Рванули за Сталинград: сотни волгоградцев вышли на легкоатлетический пробег 2 февраля

Спорт 02.02.2025 13:16
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02.02.2025 13:16


Сегодня, 2 февраля, в память о 82-ой годовщине Победы в Сталинградской битве в Волгограде прошел легкоатлетический пробег. Как передает V102.RU, это спортивное мероприятие проводится в городе-герое уже в 78 раз. Любители бега собираются вместе, чтобы таким образом отдать дань памяти защитникам Отечества.


По данным организаторов, на пробег вышли порядка 1000 участников. Они пробежали дистанции в 1, 5 и 10 км по рокадной дороге, которая на время проведения мероприятия была перекрыта.



Перед началом забега участники возложили цветы к памятному знаку Героям Волжской военной флотилии и мемориальному комплексу «Бронекатер БК-31», экипаж которого героически погиб, защищая Сталинград. 


Отметим, что участие в забеге совершенно бесплатное. Главное желание и состояние здоровья, позволяющее переносить такие нагрузки. Упорство, позитив и сила воли – в фотоматериале ИА «Высота 102».














Фото: Геннадия Гуляева

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