Сегодня, 2 февраля, в память о 82-ой годовщине Победы в Сталинградской битве в Волгограде прошел легкоатлетический пробег. Как передает V102.RU, это спортивное мероприятие проводится в городе-герое уже в 78 раз. Любители бега собираются вместе, чтобы таким образом отдать дань памяти защитникам Отечества.





По данным организаторов, на пробег вышли порядка 1000 участников. Они пробежали дистанции в 1, 5 и 10 км по рокадной дороге, которая на время проведения мероприятия была перекрыта.









Перед началом забега участники возложили цветы к памятному знаку Героям Волжской военной флотилии и мемориальному комплексу «Бронекатер БК-31», экипаж которого героически погиб, защищая Сталинград.





Отметим, что участие в забеге совершенно бесплатное. Главное желание и состояние здоровья, позволяющее переносить такие нагрузки. Упорство, позитив и сила воли – в фотоматериале ИА «Высота 102».





















































Фото: Геннадия Гуляева