Волгоградские ватерполистки в Киришах прервали безвыигрышную серию в Суперлиге





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в 14-м туре женской Суперлиги прервали затяжную 13-матчевую безвыигрышную серию. Красно-белые на выезде дважды обыграли «КИНЕФ-2» из Киришей Ленинградской области со счетом 15:9 и 15:11, сообщает V102.RU.

Напомним, до очередного тура спартаковская команда, давно не радовавшая своих болельщиков положительными результатами, располагалась в середине турнирной таблицы с 16-ю очками, тогда как «КИНЕФ-2» шел на предпоследнем, 10-м месте с шестью заработанными баллами. Поэтому, несмотря на затянувшуюся серию без побед, именно волгоградки считались фаворитками противостояния в Ленинградской области.

В первом матче счет открыли гостьи - в начале встречи отличилась Анастасия Федотова в большинстве. До середины периода хозяйкам удалось трижды догнать соперниц, неизменно выходивших вперед. Но затем точные попадания Полины Кириленко, Дарьи Герзанич и снова Кириленко в контратаке позволили «Спартаку» уйти на перерыв с преимуществом - 6:3. В следующей четверти подопечные Александра Гайдукова увеличили отрыв. На два мяча «КИНЕФа-2» волгоградский клуб ответил дублем Герзанич и реализацией в исполнении Александры Липиной. Третья четверть также осталась за красно-белыми - 4:3. В заключительной восьмиминутке снова Герзанич забросила дважды, а хозяйки отличились лишь один раз. В итоге первый поединок закончился уверенной победой «Спартака» - 15:9.





Во второй встрече накануне, 1 февраля, гостьи вышли вперед в результате двух подряд точных бросков Анастасии Федотовой с пенальти. Хозяйки затем размочили счет. По итогам периода красно-белые лидировали - 3:2. В следующем восьмиминутном отрезке наблюдалась равная игра - соперники забросили по четыре мяча. Третья четверть оказалась фактически решающей, в которой волгоградки отметились шестью попаданиями и позволили соперницам отличиться лишь дважды. Гостьи, добившиеся большого преимущества перед последним периодом, своего уже не упустили и довели дело до второй виктории подряд - 15:11.





Таким образом, «Спартак-Волгоград» после долгожданных выигрышных результатов занимает седьмое место в турнирной таблице с 22-мя очками. 7 и 8 февраля красно-белые в родном бассейне дважды примут подмосковный «Штурм-2002».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев