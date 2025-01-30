Спорт

Александр Клещенко усилил оборону волгоградского «Ротора»

Спорт 30.01.2025 11:20
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30.01.2025 11:20


Центральный защитник Александр Клещенко сегодня, 30 января, стал футболистом «Ротора». Как сообщили V102.RU в волгоградском клубе, контракт с 29-летним игроком рассчитан на полтора года.
Клещенко является уроженцем Владикавказа и воспитанником местной «Алании». Спортсмен имеет опыт выступлений за «Кубань», «Томь» и «Енисей». Кроме того, Александр поиграл в казахстанской премьер-лиге за «Тобол», «Ордабасы» и «Туран». Прошлым клубом футболиста была московская «Родина» из Первой лиги, в составе которой он провел 62 встречи. Всего в профессиональной карьере Клещенко в 317 матчах забил 10 мячей и отдал две результативные передачи.
В интервью клубной пресс-службе Александр Клещенко поделился впечатлениями от перехода в «Ротор».
- Наслышан о «Волгоград Арене» и местных болельщиках. Знаю, что очень много людей ходят на матчи. Жду с предвкушением дебюта. Хочется побывать в этой ауре на стадионе. Я уверен, что это будет большое удовольствие - играть при столь преданных фанатах и при таком большом количестве зрителей, - отметил новобранец сине-голубых.
Фото: СК «Ротор» /vk.com 

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