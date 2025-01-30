Крики и продукты на полу: в Волгограде покупатель разгромил магазин «Магнит»

В Советском районе Волгограда выясняются обстоятельства происшествия в продуктовом магазине с участием агрессивного посетителя, передает V102.RU.

- Молодой человек ворвался в магазин на Казахской и стал все крушить - даже разбил витрину и порезал об нее ногу. После этого начался конфликт между дебоширом и другими клиентами «Магнит», - сообщает Telegram-канал «Жесть Волгограда».





Агрессивного мужчину своими силами скрутили посетители магазина, а потом передали его прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Волгоградцы поделились видеокадрами с места погрома. На кадрах видно, что на полу магазина разбросаны продукты и перевернуты ящики с фруктами. Также на записи слышны звуки самого погрома, а также запечатлен обезвреженный посетителями дебошир, лежащий на полу.

Причины такого поведения мужчины пока неизвестны.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что 29 января в 21:30 в полицию поступило сообщение о том, что 22-летний мужчина разбил стекло в магазине на улице Казахская. Дебошир находился в состоянии опьянения.

На данный момент известно, что мужчина возместил ущерб магазину.

Видео: Жесть Волгограда / t.me