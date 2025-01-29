Трасса в Волгоградской области пожелтела из-за происшествия с грузовиком

В Волгоградской области из-за происшествия с грузовиком трассу сплошь засыпало зерном. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, дорожный инцидент случился сегодня, 29 января, около поселка Панфилово Новоаннинского района.
Предположительно, у большегруза лопнуло колесо, в итоге он едва не проломил дорожное ограждение. Но от удара открылся кузов, и все зерно высыпалось на дорогу. Теперь трасса местами выглядит как поле в сезон уборки - ярко-желтого цвета.
Информация о происшествии уточняется в ГУ МВД по Волгоградской области.
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