Темпы жилищного строительства выросли в Волгоградской области на 8,9%

Итоги жилищного строительства подвели в Волгоградской области. По данным Волгоградстата, передает ИА «Высота 102», в регионе в 2024 году были введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1036,2 тыс. кв. метров, что на 8,9% превысило уровень 2023 года.
При этом свой весомый вклад в эту сферу экономики внесли жители региона. Они построили жилые дома общей площадью 518,6 тыс. кв. метров, что составило 101,8% к уровню 2023 года.
Застройщиками - юридическими лицами - введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома общей площадью 517,6 тыс. кв. метров, что на 17,2% больше, чем было в 2023 году.
Более половины введенного в действие жилья приходится на Волгоград – в областном центре построено 55,5% жилья, или 575,5 тыс. кв. метров. Это на 8,6% больше, чем было в позапрошлом году.
Фото V102.RU