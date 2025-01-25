



Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей и 79-летней женщины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщалось информагентством, огонь распространился из детской комнаты – именно там находился очаг возгорания. На месте происшествия – в доме №13 по ул. Героев Тулы – работают криминалисты. В результате пожара погибли двое 4-летних девочек и 79-летняя женщина. С места пожара также был госпитализирован 5-летний мальчик с признаками отравления продуктами горения.

Известно, что очаг возгорания был обнаружен на втором ярусе детской кровати, поэтому, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из детей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области