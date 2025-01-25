Расследования

Прокуратура назвала возможную причину пожара в доме, где погибли двое детей и пенсионерка

Расследования 25.01.2025 19:55
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25.01.2025 19:55


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели в результате пожара двух малолетних детей и 79-летней женщины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. 

Как ранее сообщалось информагентством, огонь распространился из детской комнаты – именно там находился очаг возгорания. На месте происшествия – в доме №13 по ул. Героев Тулы – работают криминалисты. В результате пожара погибли двое 4-летних девочек и 79-летняя женщина. С места пожара также был госпитализирован 5-летний мальчик с признаками отравления продуктами горения. 

Известно, что очаг возгорания был обнаружен на втором ярусе детской кровати, поэтому, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из детей. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области

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