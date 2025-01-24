Прямые перелеты в Калининград из Волгограда стартуют в апреле





Из Волгограда 9 апреля стартуют прямые перелеты в Калининград. Как сообщает ИА «Высота 102», билеты на первый рейс уже появились в продаже.

По информации пресс-службы Международного аэропорта Волгоград, регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания Ikar (Северный ветер).

– Вылет из Волгограда будет осуществляться дважды в неделю по средам и субботам – в 23:15, – уточнили в воздушной гавани. – Прибытие из Калининграда по понедельникам и пятницам в 06.00. На маршруте перевозчиком задействованы комфортабельные самолеты Embraer 190 вместимостью 110 пассажирских кресел.

Согласно представленным на сегодня предложениям, продолжительность перелета в одну сторону составит по времени 3 часа и 40 минут. В продажу поступили билеты по цене от 10 020 рублей. Примечательно, что на официальном сайте авиакомпании на момент публикации оставалось всего девять свободных билетов по данной цене.