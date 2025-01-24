В больницах остаются 11 пострадавших в ДТП со школьным автобусом





В больницах Волгоградской области под наблюдением врачей остаются 11 человек – 10 детей и один взрослый, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии со школьным автобусом. Об этом на утро 24 января сообщили в комитете здравоохранения региона.

– В волгоградской больнице №7 медицинскую помощь получают 10 детей, один взрослый продолжает лечение в больнице № 15, – уточняют в облздраве. – Из 11 пациентов состояние одного остается тяжелым, у восьмерых — средней степени тяжести, у двоих — легкой степени тяжести.

Напомним, ДТП в Октябрьском районе Волгоградской области произошло около 14.00. По предварительным данным, водитель школьного ПАЗа не убедился в безопасности маневра при везде на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai. Перевозивший 21 школьника автобус после удара перевернулся. В результате по дороге в больницу погиб 9-летний мальчик.

Полицией по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть одного человека. Органы СУ СКР, в свою очередь, в рамках уголовного дела по ст. 238 УК РФ дадут оценку качеству услуг по перевозке школьников.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области