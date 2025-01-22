Расследования

В Волгоградской области три участника ОПГ получили сроки за кражу нефти

Расследования 22.01.2025 11:10
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22.01.2025 11:10


Руднянский районный суд Волгоградской области признал троих местных жителей виновными в краже нефти организованной преступной группой, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, им назначено от 2 до 2 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима за хищение более 40 тонн нефти на сумму 800 тысяч рублей.

Преступление было совершено в период с июня 2018 по май 2019 года. Установлено, что расхитителям чужой собственности помогали два оператора и сторож нефтеперерабатывающей организации. Нефтепродукты были украдены с пункта налива Новокрасинского месторождения на территории Руднянского района.

Вину в совершении кражи нефти в крупном размере в составе ОПГ (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) мужчины не признали. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.

Ранее приговоры были вынесены их сообщникам.

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