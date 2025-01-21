В Волгограде на видео попал момент жуткого ДТП на пр. Металлургов





21 января в Краснооктябрьском районе Волгограда произошла жуткая авария. Как сообщает ИА «Высота 102», на перекрёстке пр. Металлургов и пр. Ленина столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна из машин отлетела в железобетонные конструкции на обочине. Момент ДТП попал в объектив одной из камер видеонаблюдения.







- В 20:30 на пересечении пр. Ленина и пр. Металлургов произошло столкновение двух автомобилей. Имеются пострадавшие. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, как ранее сообщала редакция, очевидцы сообщают, что на место также оперативно прибыли сразу несколько скорых. Медикам помогают извлекать пострадавших из искорёженных машин спасатели.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области