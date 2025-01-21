Происшествия

В Волгограде легковушка влетела в путепровод на пр. Металлургов

Происшествия 21.01.2025 21:37
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21.01.2025 21:37


21 января в Краснооктябрьском районе Волгограда легковой автомобиль протаранил ограждение путепровода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, авария произошла поздним вечером на перекрёстке пр. Ленина и пр. Металлургов. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с пр. Металлургов в железобетонные конструкции вокруг моста через пути скоростного трамвая.

На место оперативно прибыли правоохранительные органы и медики. Кроме того, здесь же работают спасатели.

Отметим, редакция уточняет в ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о пострадавших и обстоятельствах произошедшего.

Фото и видео: Волгоград №1 / t.me

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