В Волгограде в ускоренном темпе завершилась реконструкция Марийского путепровода





В Красноармейском районе Волгограда завершилась реконструкция Марийского путепровода. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на рекордную инфляцию, за месяц до сдачи властям удалось сэкономить на объекте свыше 63 млн бюджетных рублей.

Согласно документам, опубликованным на Госзакупках, стоимость капитального ремонта одного из важнейших объектов транспортной инфраструктуры в южной части региональной столицы «похудела» с 234 млн рублей до 172 млн рублей.





11 октября 2024 года цена снизилась до 191 млн рублей. Соответствующие корректировки оформлены дополнительным соглашением между муниципальным предприятием «Комдорстрой» и ООО «АльянсСтройКом». 16 октября стоимость уменьшилась до 185,8 млн рублей, а 21 ноября 2024 года, за несколько дней до сдачи объекта, расценки подверглись финальной корректировке – до 172 млн рублей.





При этом пересмотр стоимости – не единственные изменения контракта. Ранее дополнительными соглашениями муниципалитет увеличил объём предоставляемого строительной организации аванса с 10% до 30%.

Несмотря на более лояльные условия, муниципалитет до последнего не был уверен в том, что проект всё же будет реализован в срок. По крайней мере, за полтора месяца до сдачи МУ «Комдорстрой» оштрафовало ООО «АльянсСтройКом» на 100 тыс. рублей за срыв графика.

Кроме того, ранее по этому же основанию компания уже привлекалась заказчиком к ответственности. Тогда специалисты выставили штраф в размере 1,1 млн рублей.





Примечательно, что вскоре после ощутимого удешевления ремонта путепровода и приёмке объекта, комиссия, созданная при муниципальном учреждении, разрешила подрядчику его не платить.

В пресс-службе администрации Волгограда подтвердили списание штрафов и пени, однако обратили внимание, что всё было произведено в рамках закона.

- Согласно информации от МУ «Комдорстрой» муниципальный контракт с ООО «АльянсСтройКом» закрыт в конце ноября 2024 года. Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены подрядной организацией в полном объеме и приняты заказчиком. Процедура списания штрафов произведена в рамках действующего законодательства РФ, - подчеркнули в мэрии.





Напомним, работы по капитальному ремонту Марийского путепровода через железнодорожные пути по ул. 40 лет ВЛКСМ стартовали в Красноармейском районе Волгограда в марте 2023 года.





Специалисты должны были обновить основание моста, заменить дорожное покрытие, отремонтировать тротуары, а также уложить новую рельсошпальную решётку трамвайных путей.





Для производства работ в наиболее сжатые сроки муниципалитет ограничивал движение по путепроводу трамваев, а также автомобильного транспорта.





На финальном этапе специалистам предстояло произвести ремонт нижней части пролетных строений, опор, устройство подпорных стен искусственного сооружения.





Фото: Павел Мирошкин