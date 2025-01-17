Путин призвал на военные сборы запасников в 2025 году





Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году. Как сообщает V102.RU, указ от 16 января размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

- В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю: призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности, - говорится в указе главы государства.

Таким образом, правительство и органы исполнительной власти регионов должны обеспечить выполнение призыва граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.