Гандболистки «Динамо-Синары» 15 января сыграют с ЦСКА в Москве





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 15 января, в Москве проведут встречу против ЦСКА в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги. Телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Планета» и сайт Федерации гандбола России покажут в прямом эфире матч, который начнется в 19-30 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, волгоградский клуб в прошлом туре 10 января в своем первом поединке 2025 года в родных стенах одержал победу в захватывающем матче со звенигородской «Звездой» со счетом 32:31. Подопечные Евгения Дмитриева после первого тайма уступали с разницей в четыре мяча — 14:18. Но во втором тайме хозяйки заметно добавили в атаке и выровняли игру, а победный бросок на последних секундах оказался на счету Анастасии Шкитиной. К слову, правая крайняя «Синары» в общей сложности в нынешнем сезоне поразила ворота 101 раз, что позволяет 27-летней гандболистке сейчас делить первые-вторые места в рейтинге бомбардиров турнира с игроком столичного «Луча» Златой Федосовой.

«Динамо-Синара» продолжает сражаться за попадание в верхнюю шестерку по итогам первой части предварительного этапа. Бело-голубые после 17-ти проведенных встреч занимают седьмое место и имеют в активе 15 очков, на два балла отставая от идущей на шестой позиции «Лады». Тольяттинский клуб в прошлом туре не смог обыграть московский «Луч», поделив очки на выезде (30:30). У волгоградской команды после противостояния с ЦСКА на первом этапе останутся встречи с «Ростов-Доном» на своей площадке и ижевским «Университетом» в гостях, а «Лада» примет АГУ- «Адыиф» из Майкопа и «Астраханочку» и в Новороссийске сыграет с местной «Черноморочкой».

ЦСКА является действующим чемпионом и обладателем Кубка России. К завоеванию данных трофеев прошлой весной команду привела Ольга Акопян, в межсезонье покинувшая клуб. Новым наставником армеек стал экс-главный тренер «Динамо-Синары» Олег Кулешов, возглавлявший бело-голубых с 2021 по 2024 годы. Под его руководством ЦСКА успел выиграть Суперкубок России, обыграв в поединке за трофей «Ростов-Дон» — 32:30.





В первом круге чемпионата 18 октября прошлого года на «Динамо Арене» красно-синие оказались сильнее хозяек — 32:24. Вскоре после этой игры Олег Кулешов покинул свой пост, а новым главным тренером армейского коллектива стала Надежда Муравьева, работавшая в штабе Кулешова с начала сезона.

Отметим, Муравьева является воспитанницей волгоградской школы гандбола. В качестве игрока местной «Аквы» именитая в прошлом спортсменка становилась трехкратной чемпионкой страны, а в составе сборной России она трижды выигрывала чемпионат мира. Кроме того, в тренерском штабе красно-синих трудится Анна Седойкина. Волгоградка Седойкина, выступавшая на позиции вратаря, в игровой карьере пять раз побеждала в чемпионате России в родном клубе. Анна становилась чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Олимпиады-2020 в составе сборной России.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 26-ю очками. В их составе выступают сразу пять бывших представительниц «Динамо-Синары»: Юлия Козаченко, Антонина Санталова, Эвелина Аношкина, Анна Верещак и Варвара Семина. В стане бело-голубых играет арендованная у ЦСКА Кристина Щеглова. Статистика личных встреч полностью на стороне московского коллектива. В 12-ти официальных матчах армейский клуб обыграл бело-голубых во всех играх.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев