



Иловлинский районный суд Волгоградской области рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого в убийстве женщины рецидивиста меры пресечения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка СК, мужчина будет под стражей ожидать суда.





Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 10 января этого года, когда мужчина распивал спиртные напитки у себя в квартире дома. В ходе конфликта фигурант дела нанес несколько ударов по голове женщине, тем самым проломив ей череп.

После нападавший решил продолжить гулянку у друзей, оставив потерпевшую умирать. Вернувшись домой, мужчина обнаружил уже бездыханным тело своей подруги. Испугавшись, он вынес ее к подъезду, а сам уехал в гостиницу.

Несмотря на все попытки устроить себе алиби, следователям удалось доказать причастность мужчины к убийству. Он будет находиться под стражей до 10 марта этого года.

Напомним, ранее гражданин уже отбывал своей наказание за подобные преступления. Он освободился из тюрьмы всего две недели назад.