Расследования

Под Волгоградом задержали проломившего череп приятельнице рецидивиста

Расследования 11.01.2025 13:42
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11.01.2025 13:42


В Иловле Волгоградской области правоохранители по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи подозревают в совершении преступления ранее судимого местного жителя.

- 10 января 2025 года у одного из подъездов дома 5 по улице Комсомольской рабочего поселка Иловля обнаружено тело местной жительницы, смерть которой, согласно заключению экспертов, наступила в результате черепно-мозговой травмы. В результате слаженной работы следователей, а также оперативных сотрудников районного отдела полиции в течение нескольких часов удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался ранее судимый приятель погибшей женщины, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Как выяснилось, накануне преступления подозреваемый вместе со своей гостьей употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора. Вспыльчивый собутыльник тут же нанёс женщине несколько ударов, от которых она потеряла сознание.

В таком состоянии хозяин квартиры бросил женщину на месте происшествия и поспешил продолжить гулянку у своих друзей. Последних он также попросил в случае внимания правоохранителей создать ему алиби.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил бездыханное тело подруги и, испугавшись, попытался избавиться от него, вынеся на улицу. Позже подозреваемый, заметая следы, уехал в станицу Сиротинскую.

Отметим, несмотря на все ухищрения, мужчина оказался задержан. В настоящее время следователи ходатайствуют в суде об его аресте. Ранее рецидивист отбывал наказание за схожее преступление. Он освободился из тюрьмы всего две недели назад.

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