Расследования

Подано 4 жалобы: приговор Шыхалиеву за гибель двух студентов в ДТП не устроил всех

Расследования 10.01.2025 17:16
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10.01.2025 17:16


Приговор Рагиму Шыхалиеву, осужденному в Волгограде за гибель в ДТП двух 19-летних студентов ВолгГТУ, не устроил всех участников процесса – и гособвинение, и потерпевших, и самого осужденного. Они воспользовались своим правом и обжаловали вердикт суда. Как стало известно V102.RU, всего в суд поступило четыре апелляционных жалобы. 

В частности, сообщает ИА «Высота 102», приговор обжаловали прокуратура, двое потерпевших и защитник Шыхалиева.

Напомним, что 24 декабря 2023 года Дзержинский районный суд Волгограда признал 36-летнего водителя Mercedes Шыхалиева в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места ДТП. Ему назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

На прениях сторон прокуратура просила для Шыхалиева 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, т.е. на полгода больше, чем ему назначил суд. В своей жалобе надзорное ведомство настаивает на ужесточении наказания. 

В свою очередь защитник фигуранта уголовного дела, а также двое потерпевших просят отменить приговор и направить дело на доследование и новое рассмотрение. 

Изначально, когда все произошло, сообщалось, что Шыхалиев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но в судебном процессе доказательств этому не было представлено. Сам водитель уверял, что был  трезв, а место происшествия покинул после того, когда увидел, что молодые люди мертвы и якобы испугался реакции их родственников. 

Смертельное ДТП произошло в Волгограде ночью 30 сентября 2023 года. Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, на перекрестке улиц Продольной и Римского-Корсакова на огромной скорости влетел в иномарку Kaiyi E5 с молодыми людьми, выехавшую на запрещенный сигнал светофора. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП и был объявлен в розыск. Его задержали через неделю после смертельной аварии.

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