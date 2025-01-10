Законным правом обжаловать приговор суда воспользовалась защита Рагима Шыхалиева, ранее осужденного в Волгограде за совершение ДТП, в результате которого погибли двое студентов ВолгГТУ. Как сообщает ИА «Высота 102», жалоба адвокатов направлена в Волгоградский областной суд.

Напомним, что 30 сентября 2023 года около 02:56 Шыхалиев, управляя автомобилем марки Mercedes Benz GLE 63, в поселке Ангарском двигался со скоростью не менее 108 км/ч. Не убедившись в безопасности движения при приближении к пересечению улиц Римского-Корсакова и Продольной, имея техническую возможность предотвратить аварию путем экстренного торможения, Шыхалиев, по версии следствия, которую принял суд, совершил столкновение с пересекавшим перекресток автомобилем марки Kaiyi. В результате молодые люди погибли на месте происшествия. После аварии Шыхалиев скрылся с места ДТП, был объявлен в розыск и вскоре задержан. В ходе судебного заседания вину он не признал.

24 декабря 2024 года Рагим Шыхалиев был признан Дзержинским районным судом Волгограда виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 п. б ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места ДТП. В качестве наказания водителю назначено 9 лет колонии общего режима с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств.

Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 10 января, защита осужденного обжаловала в установленные сроки приговор райсуда – в судебную инстанцию поступило сразу две жалобы от адвоката Рагима Шыхалиева. Кроме того, с вынесенным решением не согласны и потерпевшие. Они также направили в суд свою жалобу.