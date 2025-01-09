Суд отправил в СИЗО уголовника, изувечившего в ДТП 17-летнюю волгоградку





Городищенский районный суд Волгоградской области сегодня, 9 января, заключил под стражу Паисхана С., который накануне Нового года в состоянии алкогольного опьянения сбил 17-летнюю девушку. Как сообщает V102.RU, в результате аварии пострадавшая получила тяжелые увечья.

Дорожно-транспортное происшествие, сообщают в суде, произошло вечером 29 декабря.

– 5 января года по факту ДТП органами полиции в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Кроме того, из постановления следователя следует, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, – сообщили в Городищенском в районом суде. – Подозреваемый заключен под стражу до 5 марта по ходатайству следствия. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как уточнили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с тяжелыми последствиями произошло в хуторе Варламов Городищенского района.



– В 18:40 29 декабря 36-летний водитель «ВАЗ-2106», двигаясь по улице Центральной в хуторе Варламов, совершил наезд на 17-летнюю пешехода, которая шла по обочине навстречу транспортному средству. В результате наезда девушка получила различные травмы и была доставлена в больницу №25 Волгограда, – уточнили в главке полиции.

Известно, что девушка по настоящее время остается в лечебном учреждении. Бригадой скорой помощи она была эвакуирована в Волгоград с тяжелыми травмами головы и обеих ног.