В Волгограде СК России ищет жертв серийного насильника-мигранта





В Волгограде следователи просят помочь с поиском женщин, которые могли стать жертвами серийного насильника. Как сообщает ИА «Высота 102», мигрант начал орудовать в областном центре 16 лет назад, и, по предварительной информации правоохранителей, от его действий могли пострадать сразу несколько волгоградок.

Один из эпизодов сексуального насилия сотрудники СК России уже смогли установить.

- В ночь на 9 октября 2008 года обвиняемый на улице Ардатовской областного центра увидел ранее незнакомую ему молодую женщину, которая в это время одна возвращалась домой. Злоумышленник подошел к ней сзади, приставил к горлу потерпевшей канцелярский нож и стал угрожать убийством, требуя вступить с ним в половую связь, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

На протяжении полутора десятилетий уголовное дело не удавалось раскрыть, однако недавно благодаря современным экспертизам у специалистов получилось установить личность преступника, а также получить неопровержимые доказательства его виновности в преступлении.

Во время расследования также вскрылась информация, которая позволила следователям говорить о целой серии изнасилований, учинённых мигрантом. Правоохранители призывают пострадавших женщин рассказать о произошедшем. Для этого можно обратиться по телефонам 8(8442)93-12-11 или «02».

Фото: СУ СК России по Волгоградской области