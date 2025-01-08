Силы ПВО сбили беспилотник в Волгоградской области

Минобороны России сообщили об уничтожении вражеского БПЛА в Волгоградской области, передает V102.RU.

- 11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей, по три – над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией Азовского моря, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи были сбиты 32 украинских БПЛА.