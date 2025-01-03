Демобилизованным участникам СВО обеспечат реабилитацию





Демобилизованные участники СВО с 2025 года начнут в особом порядке получать медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. В таких центрах за год могут поправить здоровье более 17 тысяч человек. Демобилизованные участники СВО с 2025 года начнут в особом порядке получать медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. В таких центрах за год могут поправить здоровье более 17 тысяч человек.

Для каждого демобилизованного обеспечат персональное сопровождение на протяжении всей реабилитации. Длительность пребывания в таких центрах составит в среднем 21-25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня.Посетить такие центры можно будет раз в год.За оформлением путевок можно обратиться уже начиная с января в клиентские службы фонда и МФЦ. А с марта заявку примут через портал госуслуг. Социальный фонд оплатит не только лечение ветеранов, но и их проезд до центров.