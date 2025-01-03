Федеральные новости

Демобилизованным участникам СВО обеспечат реабилитацию

Федеральные новости 03.01.2025 11:00
0
03.01.2025 11:00


Демобилизованные участники СВО с 2025 года начнут в особом порядке получать медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных Социальному фонду реабилитационных центрах. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. В таких центрах за год могут поправить здоровье более 17 тысяч человек.  
Для каждого демобилизованного обеспечат персональное сопровождение на протяжении всей реабилитации. Длительность пребывания в таких центрах составит в среднем 21-25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня.
Посетить такие центры можно будет раз в год.
За оформлением путевок можно обратиться уже начиная с января в клиентские службы фонда и МФЦ. А с марта заявку  примут через портал госуслуг. Социальный фонд оплатит не только лечение ветеранов, но и их проезд до центров.  


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
02.01.2025 19:12
Федеральные новости 02.01.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.01.2025 10:53
Федеральные новости 02.01.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
02.01.2025 08:43
Федеральные новости 02.01.2025 08:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.12.2024 07:29
Федеральные новости 30.12.2024 07:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.12.2024 12:11
Федеральные новости 29.12.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 17:06
Федеральные новости 28.12.2024 17:06
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 14:32
Федеральные новости 28.12.2024 14:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 12:12
Федеральные новости 28.12.2024 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
28.12.2024 10:22
Федеральные новости 28.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.12.2024 18:45
Федеральные новости 27.12.2024 18:45
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 21:19
Федеральные новости 26.12.2024 21:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 19:52
Федеральные новости 26.12.2024 19:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 17:11
Федеральные новости 26.12.2024 17:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.12.2024 12:15
Федеральные новости 26.12.2024 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
25.12.2024 16:26
Федеральные новости 25.12.2024 16:26
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:07
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи со смертью тренера Евгения ТрофимоваСмотреть фотографии
15:50
Причиной аварийной посадки борта Волгоград-Екатеринбург стал отказ левого двигателяСмотреть фотографии
14:52
В ЦПКиО Волгограда спасают ледовый каток от +10Смотреть фотографии
13:59
«Он был вторым отцом»: в Волгограде умер знаменитый тренер Елены Исинбаевой Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
12:58
Андрей Бочаров распорядился выделить средства на водовод в КотовоСмотреть фотографии
12:43
УФСБ опубликовало аудиозапись реального разговора с украинским мошенникомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Под Волгоградом умерла 101-летняя участница Сталинградской битвы Мария Степановна СедлецкаяСмотреть фотографии
11:57
Андрей Бочаров потребовал от чиновников гласности при ликвидации коммунальных аварийСмотреть фотографии
11:48
Жителям Котово пообещали перерасчет платы за водуСмотреть фотографии
11:26
В пятиэтажке Волгограда вспыхнула газовая колонкаСмотреть фотографии
11:00
Демобилизованным участникам СВО обеспечат реабилитациюСмотреть фотографии
10:27
«Тихо похоронили на Новый год»: основатель медиа-империи «Все для Вас» Александр Меркулов скончался после болезниСмотреть фотографии
09:37
Жители Котово требуют перерасчета за неделю мучений без водыСмотреть фотографии
09:19
Сошла с ума погода? В Волгоградской области 3 января потеплеет до +10Смотреть фотографии
08:39
Бочаров сообщил о ликвидации беспилотника в Городищенском районе регионаСмотреть фотографии
08:30
Минобороны РФ: над Волгоградской областью уничтожили один беспилотникСмотреть фотографии
07:38
Резервный борт вывез в Екатеринбург застрявших в аэропорту Волгограда пассажировСмотреть фотографии
22:37
Самолет в Екатеринбург после вылета экстренно вернулся в аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
21:14
В Волгограде новые сосны на ул. Рокоссовского слегли под штормовым ветромСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
Был слышен хлопок: на севере Волгограда выгорела ГАЗельСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
«На кону – удача и радость»: психотерапевт – о том, почему многие волгоградцы верят астропрогнозамСмотреть фотографии
19:58
Депутат первого созыва Госдумы РФ Владимир Косых скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:35
А вода придет уже завтра: в Котово сообщили об устранении аварии на водоводеСмотреть фотографии
19:12
Госдума рассмотрит законопроект о запрете вывесок на иностранных языкахСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде открылся пункт приема наскучивших волгоградцам ёлокСмотреть фотографии
17:29
Рабочие завершают ремонт на аварийном водоводе под КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Пособие одиноким волгоградцам с 1 января подняли на 10 рублейСмотреть фотографии
16:17
Штормовой ветер раскидал по пр. Ленина в Волгограде стройматериалы для капремонтаСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области простятся с погибшим Александром Диканевым Смотреть фотографии
15:43
Осужденный в Волгограде за махинации экс-глава КДМ Васин записал видео в зоне СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
 