Экология

Волгоградцы выпустили 13 миллионов мальков в Волгу, Ахтубу и Дон

Экология 31.12.2024 15:10
0
31.12.2024 15:10


В Волгоградской области запасы биоресурсов в 2024 году были пополнены на 13 миллионов мальков, которые выпустили в Волгу, Ахтубу и Дон. Как сообщили V102.RU в облкомсельхозе, это на миллион больше, чем годом ранее.

Реки пополнились молодью толстолобика, белого амура, осетра, сазана и стерляди. Финансирование воспроизводства рыбы осуществлялось за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств.

Рыболовные предприятия региона принимают в этой работе активное участие. Так, к примеру, Волгоградский осетровый рыбоводный завод в текущем году выпустил более 2,5 миллиона молоди русского осетра и более 30 тысяч молоди стерляди. А Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод в рамках компенсационных мероприятий произвел выпуск частиковых видов рыб в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в количестве 50,6 тысячи штук сазана и 49,1 тысячи растительноядных видов рыб. 

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
28.12.2024 21:30
Экология 28.12.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Экология
28.12.2024 07:34
Экология 28.12.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Экология
25.12.2024 14:52
Экология 25.12.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Экология
20.12.2024 07:56
Экология 20.12.2024 07:56
Комментарии

0
Далее
Экология
19.12.2024 18:01
Экология 19.12.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Экология
18.12.2024 21:34
Экология 18.12.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
14.12.2024 12:21
Экология 14.12.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Экология
12.12.2024 19:20
Экология 12.12.2024 19:20
Комментарии

0
Далее
Экология
12.12.2024 08:00
Экология 12.12.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.12.2024 08:16
Экология 10.12.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 12:53
Экология 09.12.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Экология
09.12.2024 08:35
Экология 09.12.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Экология
06.12.2024 19:44
Экология 06.12.2024 19:44
Комментарии

0
Далее
Экология
04.12.2024 14:43
Экология 04.12.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Экология
02.12.2024 19:48
Экология 02.12.2024 19:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
«Идти только вперед!»: волгоградцы увидят трехминутное новгоднее обращение ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
«Как в Москве, только ничего не видно»: станцию СТ в Волгограде оборудовали электронным таблоСмотреть фотографии
18:29
Готовьтесь или не пейте: волгоградский врач дала совет, как спастись от алкогольного отравленияСмотреть фотографии
17:30
Волгоградцам сообщили о задержке трех рейсов из МосквыСмотреть фотографии
16:49
«Было ощущение, что знаем друг друга сто лет»: проводники рассказали о встрече Нового года в вагоне поездаСмотреть фотографии
16:45
Ночью в Волгограде пройдет новогодняя служба в Александро-Невском собореСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области в первые дни нового года потеплеет до +8 градусовСмотреть фотографии
15:17
Сирота из Волгограда под Новый год напомнила Бастрыкину о своей незавидной участиСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы выпустили 13 миллионов мальков в Волгу, Ахтубу и ДонСмотреть фотографии
14:31
Власти Котово заявили об отсутствии новых порывов на водоводеСмотреть фотографии
13:39
В центре Волгограда под бой курантов запустят 40 холодных фонтановСмотреть фотографии
13:07
Дед Мороз из спецназа в Волжском поздравил семью кавалера ордена МужестваСмотреть фотографии
12:46
От массовых гуляний с побоищами до первых «аниматоров»: как в Волгограде менялись традиции Нового года и РождестваСмотреть фотографии
12:27
Гуляем до 2-х: как будут работать трамваи и троллейбусы в Волгограде в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
11:55
ДТП с перевертышем произошло на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
«Бастрыкин помоги!»: жители Котово жалуются на отсутствие воды 31 декабряСмотреть фотографии
09:57
Волгоградцам прилетело поздравление из космосаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
График работы отделений почты на праздниках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Рост пенсий, скачок МРОТ и «чистая» миграция: какие законы вступят в силу в январеСмотреть фотографии
07:33
Пять судов в Волгоградской области остались без председателейСмотреть фотографии
21:25
Партию странного кефира произвели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:01
В Жирновске осталось 6 неотапливаемых домовСмотреть фотографии
19:54
Волгоградцы могут увидеть северное сияние 31 декабряСмотреть фотографии
19:18
Волгоградец получил двое суток ареста за фальстарт Нового годаСмотреть фотографии
18:23
«Надеемся вырастить богатыря»: как живет Илья из Фролово, получивший три года назад самый дорогой в мире «укол жизни»Смотреть фотографии
17:05
Андрей Бочаров обратился к жителям по двум важным поводамСмотреть фотографии
16:11
В Волгограде бутлегер получил срок за попытку подкупить силовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
«Люди не шикуют»: в волгоградских магазинах образовались предновогодние очередиСмотреть фотографии
13:47
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО штурмовика Артура ЧерноваСмотреть фотографии
13:20
Волгоградцам напомнили важные телефоны на новогодние праздникиСмотреть фотографии
 