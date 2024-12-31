Волгоградцы выпустили 13 миллионов мальков в Волгу, Ахтубу и Дон

В Волгоградской области запасы биоресурсов в 2024 году были пополнены на 13 миллионов мальков, которые выпустили в Волгу, Ахтубу и Дон. Как сообщили V102.RU в облкомсельхозе, это на миллион больше, чем годом ранее.

Реки пополнились молодью толстолобика, белого амура, осетра, сазана и стерляди. Финансирование воспроизводства рыбы осуществлялось за счет федеральных, региональных и внебюджетных средств.

Рыболовные предприятия региона принимают в этой работе активное участие. Так, к примеру, Волгоградский осетровый рыбоводный завод в текущем году выпустил более 2,5 миллиона молоди русского осетра и более 30 тысяч молоди стерляди. А Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод в рамках компенсационных мероприятий произвел выпуск частиковых видов рыб в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в количестве 50,6 тысячи штук сазана и 49,1 тысячи растительноядных видов рыб.

Фото из архива V102.RU