Спорт

Илья Кухарчук стал автором лучшего гола «Ротора» по версии болельщиков 

Спорт 27.12.2024 21:32
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27.12.2024 21:32


Нападающий Илья Кухарчук стал автором лучшего забитого мяча в исполнении сине-голубых по версии болельщиков в летне-осенней части Первой лиги, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Гол Кухарчука в домашней игре с «Балтикой» в шестом туре чемпионата выиграл фанатское голосование в официальных группах «Ротора» ВКонтакте и Телеграме с результатом в 51%. Напомним, 34-летний футболист поразил ворота коллектива из Калининграда в конце поединка и установил окончательный результат в пользу хозяев — 2:0. На втором месте оказался гол Дмитрия Прищепы (39%) с дальней дистанции в первом туре против ярославского «Шинника» (1:0). Тройку с показателем в 5% замкнул мяч Михаила Мальцева со штрафного во встрече с саратовским «Соколом» в 13-м туре (1:0).

Кроме того, проголосовали и члены тренерского штаба «Ротора». Два специалиста выбрали гол Прищепы «Шиннику», один тренер проголосовал за мяч Мальцева «Соколу» и еще один человек проголосовал за гол Мальцева в победной игре с «Аланией» в 19-м туре (3:1).

Однако некоторых болельщиков такие результаты удивили. По их мнению, на победу в этой номинации могли претендовать те же Прищепа или Мальцев.

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив)

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