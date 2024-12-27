В Волжском нарушившего закон таксиста-иностранца лишили работы

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в городе Волжском Волгоградской области 22-летнего таксиста, который управлял машиной без российских прав. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, иностранного гражданина, который был за рулем автомобиля «Лада Веста», полицейские остановили сегодня ночью.

- Водитель осуществлял трудовую деятельность, связанную с управлением транспортным средством и перевозкой пассажиров с установленным маршрутом движения (Волгоград – Волжский) и, имел национальное водительское удостоверение, - рассказали в главке.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, иностранный гражданин нарушил федеральный закон «О безопасности дорожного движения». В соответствии с п. 13 ст. 25 этого ФЗ, при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Автомобиль нарушителя забрали на штрафстоянку. В отношении водителя составлен протокол по части 1 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающий штраф до 15 тысяч рублей.

Напомним, что с 2025 года в Волгоградской области введены ограничения на трудоустройство иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по патенту. В частности, им будет запрещено работать таксистами и курьерами.