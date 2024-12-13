Общество

В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 году

Общество 13.12.2024 16:22
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13.12.2024 16:22


Ограничения на трудоустройство иностранных граждан введены с 2025 года в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление сегодня, 13 декабря, подписал глава региона Андрей Бочаров.

Напомним, что  еще накануне, 12 декабря, губернатор, выступая на совещании, посвящённом развитию рынка труда и сферы образования, предложил ограничить работу мигрантов в ряде отраслей. Инициатива еще вчера прорабатывалась, а уже сегодня появился официальный документ, подписанный губернатором Волгоградской области.

Так, согласно постановлению, в 2025 году иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по патенту, не смогут работать в таких направлениях, как:

— образование;

— здравоохранение;

— деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

— торговля оптовая и розничная, включая торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;

— предоставление продуктов питания и напитков;

— деятельность курьерская;

— охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Хозяйствующим субъектам необходимо привести в соответствие численность работников в течение трех месяцев со дня вступления документа в силу.

В областном комитете по труду и занятости населения пояснили, что ограничения распространятся только на трудовых мигрантов, работающих по патенту, — данный вопрос находится в ведении региона. 

- Решение принято в целях сбалансированного развития регионального рынка труда и повышения конкурентоспособности местных соискателей. Новая система также позволяет упорядочить процесс привлечения трудовых мигрантов, делать акцент на высококвалифицированных иностранных специалистах — они, как правило, работают по заявке работодателя и трудовой визе, а не по патенту, - пояснили в профильном комитете.

Отметим, что еще летом власти региона воздерживались от введения заградительных мер для иностранных специалистов. Однако тогда специалисты заявляли, что будут следить за хрупким балансом на региональном рынке труда и в случае необходимости воспользуются таким правом.

Фото из архива V102.RU

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