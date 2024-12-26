Политика

Еще один районный глава отправился на новый срок в Волгоградской области

Политика 26.12.2024 19:34
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26.12.2024 19:34


Депутаты Фроловской районной думы сегодня, 26 декабря, единогласно проголосовали за продление полномочий главы района Владимира Шкарупелова. Как сообщает ИА «Высота 102», кандидатура чиновника обсуждалась по итогам конкурса. 

Отметим, что Владимир Шкарупелов возглавил Фроловский район Волгоградской области в 2019 году. За пять лет под его началом район стал активным участником региональных и федеральных программ, уточняют в администрации региона. 

Владимир Сергеевич родился 24 сентября 1986 года в поселке Киквидзе Киквидзенского района Волгоградской области. В 2008 году окончил Волгоградский государственный технический университет. С декабря 2019 года возглавляет Фроловский муниципальный район. Под его руководством в районе произошли преобразования во всех сферах, – говорится в сообщении облкомтерполитики. 

Ранее, напомним, депутаты Иловлинской районной думы единогласно переизбрали на новый срок главу райадминистрации Ивана Геля, который руководит районом с 2009 года. 

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