Политика

Депутаты единодушно переизбрали подсудимого Ивана Геля на пост главы Иловлинского района

Политика 06.12.2024 19:02
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06.12.2024 19:02


Депутаты Иловлинской районной думы Волгоградской области 6 декабря подвели итоги конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Как сообщает ИА «Высота 102», единодушно избранники народа проголосовали за действующего руководителя администрации – Ивана Геля. Проголосовавших или воздержавшихся не оказалось.  

Напомним, что Иван Гель возглавляет Иловлинский район с 2009 года. Таким образом, с учетом переизбрания его на новый пятилетний срок, стаж Геля как руководителя района достигнет 20 лет, а общий стаж работы в органах самоуправления составит 32 года.   

– Под руководством Ивана Степановича в муниципальном образовании произошли позитивные преобразования, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Иловлинский район – активный участник федеральных и региональных программ, – отмечают в администрации Волгоградской области. – Все реализованные программы направлены на улучшение качества жизни жителей района, благоустройство населенных пунктов, развитие образования, культуры и спорта.

Однако, напомним, есть и печальные последствия работы Ивана Геля на посту руководителя района. Так, летом 2022 года во время природного пожара погиб подчиненный Геля – начальник отдела ГО и ЧС районной администрации Александр Переярин. Органы СКР уверены, что роковой причиной трагедии стало превышение полномочий главой района. В настоящее время Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ и в ближайшее время предстанет перед Иловлинским районным судом Волгоградской области.   

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