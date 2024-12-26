Расследования

Под Волгоградом районной чиновнице Фудиной грозит 12 лет за взятки

Расследования 26.12.2024 17:29
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26.12.2024 17:29


Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МФЦ, председателя комитета архитектуры и строительства администрации Городищенского района Татьяны Фудиной. Чиновницу уличили в получении взяток. 

Установлено, что с февраля 2017 года по февраль 2021 года обвиняемая получила через посредников около 600 тысяч рублей за ускоренную выдачу разрешений на строительство жилых домов на территории района. Во время больничного председательница также решила подзаработать и получила еще 200 тысяч рублей за ту же ускоренную процедуру.  

– Прокуратура  посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городищенский районный суд Волгоградской области, – рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Также сообщается, что чиновница своей вины не признает.  

Материал подготовлен в рамках проекта «Общество без коррупции – основа сильного региона»

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