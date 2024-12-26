Нашедший на улице смартфон волгоградец отсидит два года в колонии





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 22-летнему местному жителю, который присвоил себе найденный телефон и похитил с мобильного банка денежные средства. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, теперь ему придется отсидеть 2 года и 1 месяц в колонии строгого режима.

Установлено, что в июле этого года молодой человек нашел на улице Твардовского на лавочке около подъезда смартфон Samsung Note 10+. Убедившись, что телефон целый, подсудимый выключил его и забрал.

Уже дома он попытался разблокировать его, но у него ничего не получилось. Тогда мужчина переставил чужую симку к себе в сотовый телефон с банковского приложения похитил денежные средства. Спустя несколько дней волгоградец продал похищенный телефон другому мужчине.

В суде фигурант дела признал свою вину полностью и возместил ущерб владельцу смартфона. Поскольку ранее молодой человек уже привлекался к ответственности, суд назначил ему более строгое наказание.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.