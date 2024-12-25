В Волгограде неадекватный мужчина ворвался в лицей №3





В лицее №3 Тракторозаводского района Волгограда задержали мужчину, который ворвался в образовательное учреждение. Как сообщает V102.RU, неадекватного незнакомца заметили сегодня утром около здания образовательного учреждения.

Воспользовавшись моментом, неизвестный вместе с детьми попытался проникнуть в школу. Однако сотрудники охраны успели нажать тревожную кнопку, после чего на место происшествия прибыл наряд полиции.

Мужчину, который, по предварительным данным, находился в измененном состоянии, задержали. Сообщается, что у него мог быть с собой нож.

Редакция информагентства узнает подробности в правоохранительных органах.

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