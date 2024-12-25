Полиция опубликовала видео с задержанным, прорывавшимся в лицей Волгограда





Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала видео с мужчиной, который утром 25 декабря предпринял попытку прорваться в лицей №3 на севере Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», заключенный в наручники волгоградец и в отделе полиции продолжал вести себя неадекватно.





По внешним признакам, задержанный находится в состоянии наркотического опьянения. Сидя на стуле, он словно бьется в конвульсиях и укладывался на стол.

Ранее в Главке полиции сообщили, что при себе рвавшийся в школу мужчина имел охотничий нож.

– По факту происшествия проводится проверка. Пострадавших в результате инцидента нет, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области