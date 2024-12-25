Расследования

Под Волгоградом отправили в СИЗО троих цыган, избивших мужчину на заправке

Расследования 25.12.2024 17:32
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25.12.2024 17:32


25 декабря Михайловский районный суд избрал меру пресечения троим цыганам, подозреваемым в избиении мужчины на заправке «Лукойл». Как сообщает ИА «Высота 102», братья были отправлены под арест до 23 февраля 2024 года.

- По версии следствия, 21 декабря 2024 года гражданин К., управляя автомобилем, находился на АЗС Лукойл, расположенной по адресу: ул. им. Крупской, д. 128. Здесь между К. и неустановленными лицами произошёл конфликт в связи с очередностью заправки. После чего неустановленные лица, используя бейсбольную биту и палки, нанесли оппоненту телесные повреждения и скрылись с места происшествия, - рассказали журналистам в пресс-службе суда.

24 декабря правоохранительными органами были задержаны Ян, Виктор и Тая Панченко. По информации правоохранителей, родственники могут быть причастны к событиям на заправке.

Отметим, ранее расследование преступления поставил на контроль в центральном аппарате председатель СК России Александр Бастрыкин. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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