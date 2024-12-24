Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростка-инвалида в Михайловке





В Волгоградской области получила продолжение история с избиением сверстниками подростка-инвалида в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102», резонансная ситуация вышла на федеральный уровень. Произошедшим заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах, - сообщили журналистам в пресс-службе Следкома.

Тем временем полиция поделилась первыми результатами проверки. Как оказалось, разлетевшиеся по интернету кадры были сняты ещё год назад.

- Установлено, что в декабре 2023 года в ходе возникшего между двумя 16-летними подростками межличностного конфликта один из них нанес удары другому. Сообщений по данному факту в полицию не поступало, за медицинской помощью никто не обращался, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, наиболее агрессивный юноша уже был привлечён к ответственности.

Напомним, видео, на котором запечатлено истязание парня, получило распространение в социальных сетях 23 декабря 2024 года. По факту произошедшего полицией была сразу же организована проверка. Впоследствии один из обидчиков подростка-инвалида записал видео с извинениями.

Фото: Следком