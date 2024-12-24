«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в Михайловке

В Михайловке Волгоградской области силовики проверили места компактного проживания цыган. Трое человек доставлены в отделение полиции, передает V102.RU.

По информации ГУ МВД России по региону, при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии проведены оперативные мероприятия по местам компактного проживания лиц, склонных к совершению противоправных деяний.

- В рамках мероприятий проверялось соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, нахождение в розыске, а также законность проживания, - сообщили в главке. - Для проведения проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям в подразделение полиции доставлены трое граждан.





Полицейские опубликовали видео проверки. На кадрах видно, как бойцы СОБР делают свою работу.

- Ой, мамочки. Что такое? - бегает по комнатам и причитает цыганка. При этом мужское население дома молча выполняет указание силовиков.

Напомним, что на днях в Михайловке на АЗС произошел конфликт водителя с цыганами. По предварительным данным, в инциденте, который начался из-за желания цыган заправиться без очереди, участвовало четыре человека. Это происшествие заинтересовало главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который дал поручение возбудить уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области