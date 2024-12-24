Политика

В обладмине нашли замену уволенным главам облкомкультуры, ГЖИ и облкомстроя

Политика 24.12.2024 10:45
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24.12.2024 10:45


В администрации Волгоградской области 24 декабря объявили о назначении на должности временно исполняющих обязанности глав комитетов и Госжилинспекции. Как сообщает ИА «Высота 102», Евгений Панкин, Сергей Сивоконь и Светлана Сарфронова заменят уволенных накануне чиновников. 

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, врио председателя комитета строительства Волгоградской области назначен Евгений Панкин.

Евгений Евгеньевич занимал пост заместителя главы Волгограда, в разные годы был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководителем ГКУ ВО «Управление капитального строительства», возглавлял организации строительного сектора, – сообщают в обладмине. 

Сергей Сивоконь, который с этого дня будет возглавлять инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (ГЖИ), напомним, имеет опыт управленческой работы в сфере ЖКХ. 

Светлана Сафронова, которой теперь предстоит заведовать культурой региона, ранее работала в должности заместителя комитета. До этого возглавляла областную библиотеку им. М. Горького, а также на разных должностях работала в Волгоградском государственном университете.

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