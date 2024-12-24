



В администрации Волгоградской области 24 декабря объявили о назначении на должности временно исполняющих обязанности глав комитетов и Госжилинспекции. Как сообщает ИА «Высота 102», Евгений Панкин, Сергей Сивоконь и Светлана Сарфронова заменят уволенных накануне чиновников.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, врио председателя комитета строительства Волгоградской области назначен Евгений Панкин.

– Евгений Евгеньевич занимал пост заместителя главы Волгограда, в разные годы был главой комитета строительства Волгоградской области, инспекции государственного строительного надзора, руководителем ГКУ ВО «Управление капитального строительства», возглавлял организации строительного сектора, – сообщают в обладмине.

Сергей Сивоконь, который с этого дня будет возглавлять инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (ГЖИ), напомним, имеет опыт управленческой работы в сфере ЖКХ.

Светлана Сафронова, которой теперь предстоит заведовать культурой региона, ранее работала в должности заместителя комитета. До этого возглавляла областную библиотеку им. М. Горького, а также на разных должностях работала в Волгоградском государственном университете.