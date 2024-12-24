Федеральные новости

В Госдуме задумались о полном запрете продажи фейерверков и петард

Федеральные новости 24.12.2024 09:32
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24.12.2024 09:32


Депутаты Государственной думы не исключают полного запрета продажи фейерверков и петард, которые не только неуместны в нынешних реалиях, по их мнению, но и несут потенциальную угрозу для россиян. В частности, как сообщает «Парламентская газета», представители ГД опасаются, что злоумышленники с помощью пиротехники могут совершать диверсии. В ближайшее время депутаты планируют направить предложения  в Минпромторг. 

Первым о запрете продажи пиротехники заговорил в Госдуме Артем Кирьянов. Поводом послужили инциденты в Твери, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах России, где местные жители под давлением  украинских  мошенников запускали фейерверки в отделениях банков, полиции и в военкоматах.  

– Пиротехника, которая в мирное время оставляла людей без глаз и пальцев, в нынешних условиях представляет куда большую угрозу, – уверен Кирьянов. – Подобные изделия нередко становятся инструментами в руках тех, кого обманом вовлекают в преступную деятельность через телефон. Уже сейчас стоит задуматься о мерах регулирования. Для предотвращения подобных инцидентов можно запретить продажу фейерверков на праздничный период или, как минимум, провести масштабные рейды по проверке лицензий у торговцев.

Готовность направить заявление в Минпромторг высказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Он также высказал опасение, что праздничная пиротехника может стать инструментом в руках преступников.   

– Понятно, что страна сегодня находится в достаточно непростом положении. И разного рода пиротехника несет двойную угрозу. Во-первых, она может использоваться при разного рода диверсиях и провокациях – тем более что при наличии умений из корпуса какого-нибудь салюта можно вытряхнуть пиротехнический состав и загрузить туда что-то более опасное. Во-вторых, я лично считаю, что сегодня устраивать какие-то шумные торжества вообще кощунственно. И не только я, уверен, таких депутатов в Госдуме большинство. Поэтому — да, подготовим запрос, – цитирует «Парламентская газета» Михаила Шеремета. 

Отметим, что ранее в беседе с корреспондентами ИА «Высота 102» предприниматели, долгие годы осуществлявшие продажу праздничной пиротехники, заявили о своем бедственном положении – за последние годы продажи фейерверков и петард значительно сократились. 

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