«Почему тогда корпоративы считаются нормой?»: предприниматели - о продаже фейерверков накануне Нового года





Не секрет, что предновогоднего ажиотажа, когда с полок магазинов раскупают буквально все и вся, ждут многие предприниматели. На новогодние продажи рассчитывают и владельцы магазинов пиротехники, уже несколько лет подряд переживающие трудности в бизнесе.

Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Как владельцы цветочных магазинов встречают начало весны, так и продавцы фейерверков готовятся к главному зимнему празднику. Их товар настолько сезонен, что сразу после новогодних каникул продажи пиротехники сокращаются в разы.

– С 2020 года спрос на пиротехнику ежегодно падает примерно от 8% до 40%. На его снижение влияет несколько факторов - как внутренних, так и внешних. Из не самых очевидных, например, можно назвать закрытие в Китае многих фабрик и заводов, которые не соответствовали новым требованиям по безопасности. Впрочем, это лишь помогло подтянуть качество и безопасность продукции. Максимально острой ситуация была в прошлом году. Решение об отмене общегородских фейерверков горожане поняли неправильно. В сети понеслась волна «громких» новостей: салюты запрещены, за их запуск предусмотрены штрафы, – рассказывают волгоградские предприниматели. – В этом году по всем чатам разлетелся ролик, в котором людям рассказывают об опасности фейерверков. На самом же деле мы, сотрудники специализированных магазинов, можем показать сертификат буквально на любую хлопушку.

Сотрудники магазинов пиротехники признают, что не раз слышали от покупателей мнение о том, что в наше время фейерверки не очень уместны.

– Мы не пропагандируем безудержное веселье, мы – адекватные люди, и прекрасно понимаем ситуацию в стране. Запуски фейерверков в некоторых городах России действительно запрещены. Но почему пиротехника настолько демонизирована в других регионах? И почему неуместными называют именно фейерверки? В городе проходят концерты известных артистов, люди организуют новогодние корпоративы, и это считается абсолютной нормой. Но как только речь заходит о пиротехнике, то вердикт однозначен – неуместно! Конечно, эта ситуация нас беспокоит. У любой медали всегда есть две стороны , и хочется, чтобы обыватели видели обе. Людям, которые работали целый год, хочется отвлечься , отключиться от всех проблем и хотя бы в Новый год порадовать себя и своих близких!

О снижении продаж волгоградские продавцы фейерверков говорят уже не первый год.

– Покупатели чаще всего выбирали фейерверки стоимостью до 5 тысяч рублей, – сетовали предприниматели в прошлом году. – Из-за якобы введённых запретов и штрафов люди буквально оправдывались: «Да мы просто хотим порадовать детей».

В этом году все больше городов России отказались от общегородского «салютования». Ограничения на частный запуск фейерверков при этом не устанавливались.

Материал Виктории Чумаковой