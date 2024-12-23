Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганами

Редакции ИА «Высота 102» стали известны подробности конфликта, который произошёл на АЗС в Михайловке Волгоградской области. Как рассказали знакомые с ситуацией местные жители, противостояния одного из водителей толпе цыган не было. В инциденте участвовали четыре человека.

– Водителя одного из автомобилей возмутило, что цыгане попытались без очереди заправить машину. Не желая уступать, мужчина открыл дверь авто, в котором находились двое цыган, и попытался вытащить водителя на улицу. В результате и завязалась потасовка, – рассказали очевидцы происшествия. – Слухи о том, что на мужика напала толпа цыган, сильно преувеличены. На самом деле, это была потасовка двое на двое.

Источники «Высоты 102» подтверждают, что после происшествия один из мужчин обратился за помощью в больницу.

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация об избиении толпой цыган водителя на АЗС, который отказался пускать их без очереди. На данные публикации отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который дал поручение руководителю СУ СКР по Волгоградской области возбудить уголовное дело. Произошедшее квалифицировано по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).