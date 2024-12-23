Политика

Партия согласовала шестерых предложенных депутатами глав комитетов обладмина

Политика 23.12.2024 15:20
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23.12.2024 15:20



В Волгограде сегодня, 23 декабря, проходит заседание Президиума регионального политсовета «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», на руководящие посты в администрации Волгоградской области партийцы уже согласовали шестерых рекомендованных депутатами кандидатов. 

Так, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии (облкомприроды), возглавит, согласно решению ЕР, Алексей Сивокоз. 

Екатерина Кульгускина утверждена на должность председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области.

Кандидатура Эдуарда Давыдовского согласована на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Михаила Битюцкого утвердили на должность председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Председателем комитета экономической политики и развития Волгоградской области назначена Галина Быкадорова, главой комитета тарифного регулирования Волгоградской области – Светлана Горелова.

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