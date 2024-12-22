«Из 170 вещей заберет максимум половину»: сотрудники пунктов выдачи заказов рассказали о предновогоднем ажиотаже





За 10 дней до Нового года сотрудники пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов могут смело мериться предпраздничными рекордами. Больше 300 товаров в одни руки, сотни отказов от покупок... От такого круговорота вещей в отдельно взятом помещении у каждого из них буквально кружится голова. О традиционном ажиотаже, непреодолимой тяге к покупкам и самых сумасшедших рабочих сменах они рассказали корреспондентам ИА «Высота 102».

- Своих постоянных покупателей мы знаем в лицо, - доставая коробки с вещами, рассказывает работница одного из волгоградских ПВЗ. – Вот, например, у одной женщины накопилось больше 170 вещей. Я знаю, что сейчас она придет за заказами, и вся наша комнатка буквально утонет в пакетах и коробках. «Сколько стоит эта вещь? А вот эта? Нет, от этого я точно откажусь». За всем происходящим наблюдает внушительная очередь. Кто-то смотрит с пониманием, кто-то недовольно вздыхает, кто-то откровенно возмущается. Самое интересное, что из этих покупок клиентка заберет максимум половину. Остальное однозначно пойдет на возврат. Как-то раз мы разговорились с ней о покупках, и она откровенно сказала: «Не знаю, зачем я столько набираю. У меня дома стоит пять шкафов, и все они уже буквально трещат по швам. Многие из этих вещей я даже не надеваю». Как-то раз в соседней кабинке находилась еще одна клиентка, закупающая вещи «оптом». Примерив 71 потенциальную обновку, она в конце концов выбрала только одну. А после поставила пункту выдачи низкую оценку за очереди в примерочных.

Несмотря на то, что многие точки уже давно выглядят как огромные муравейники, в которых каждый покупатель несет свою соломинку, их сотрудники говорят однозначно: «Пиковые нагрузки случатся позже. Пока работаем в привычном формате».

- Довольно часто люди покупают подарки еще в ноябре, поэтому говорить о каком-то сумасшедшем ажиотаже пока рано, - подтверждает волгоградка из другого пункта выдачи заказов маркетплейса. – После 20-го декабря будет веселее. В первый год от такой нагрузки у меня буквально закипали нервы. А сейчас, спустя четыре года работы, я научилась пропускать все это мимо себя. Когда встречаешься с таким количеством людей, эмоции будто бы отключаются. Каждая наша ошибка оборачивается штрафом, поэтому мы полностью погружаемся в работу и иногда даже не замечаем в очередях своих знакомых.

- Да, по-настоящему «горячие» смены начнутся накануне Нового года. В прошлом году 31 декабря у нас стояли такие очереди, что у меня не было ни одной свободной минуты для того, чтобы подать сигнал SOS, - поддерживает коллега. – Благо, сменщица позвонила сама и предложила прийти на помощь. В тот день наш склад освободили полностью.

Волгоградцы заявляют, что к ажиотажу среди покупателей им не привыкать. В режиме нон-стопа они работают и накануне Дня знаний, и перед Международным женским днем.

- Люди признают, что маркетплейсы сильно их расслабили. Если раньше они бегали по магазинам и судорожно соображали, что же выбрать в подарок, то теперь им достаточно зайти в пункт выдачи заказов и получить свою коробочку. Причём, сделать это можно в любой день и практически в любое время. К нам, например, приходили и 1 января. Уж очень сильно человеку требовался подарок.

Текст: Виктория Чумакова