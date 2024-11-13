Новым временным главой Облпромторга и ТЭК стал чиновник-универсал Эдуард Кривов





Экс-глава Городищенского района Волгоградской области, а после заместитель председателя Облкомприроды и зампред регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Эдуард Кривов вновь сменил должность. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», Кривов занял пост временно осуществляющего полномочия председателя Облпроторга и ТЭК в администрации региона.

Напомним, что на минувшей неделе – 5 ноября – из администрации Волгоградской области уволился Алексей Цалко, который более года пребывал в должности врио главы Облпромторга и ТЭК, однако своего утверждения на посту так и не дождался. Сегодня, 13 ноября, «Высоте 102» случайно стало известно о назначении на ставшее вакантным место Эдуарда Кривова – его подпись оказалась под одним из документов, поступивших на рассмотрение в Волгоградскую областную думу. Назначение универсального чиновника подтвердил источник информагентства в облдамине.

Отметим, что с 2021 года Эдурад Кривов работал в профильном комитете в качестве одного из четырех замов председателя. Сюда он перешел из Облкомприроды, где трудился с 2019 года до громкого скандала, связанного с рекультивацией свалок по нацпроекту «Экология».

До 2019 года Кривов возглавлял Городищенский район Волгоградской области, а еще ранее получил чиновничий опыт, работая в Облкомимущества.

Напомним, что сегодня, 13 ноября, губернатор Волгоградской области сообщил о продлении сроков согласования кандидатов на посты глав комитетов администрации региона. Перед назначением, которое должно состояться до конца года, претендентам, ныне занимающим должности руководителей комитетов, необходимо отчитаться перед депутатами облдумы о результатах работы и подробно рассказать о планах на предстоящее десятилетие.