В Волгограде поджигателя соседки приговорили к 9,5 годам

Расследования 19.12.2024 16:29
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19.12.2024 16:29
Тракторозаводский районный суд Волгограда приговорил мужчину, обвиняемого в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью, к длительному сроку заключения. Как сообщили V102.RU в СУ СК России по Волгоградской области, волгоградец в апреле этого года едва не убил соседку по даче.
Трагедия разыгралась 18 апреля на территории одного из СНТ. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женщиной облил 46-летнюю соседку легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег ее зажигалкой. Женщина получила обширные ожоги тела и выжила только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Поджигатель отправится в колонию строгого режима, где он проведет девять с половиной лет.
Фото СУ СК по Волгоградской области (архив)
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