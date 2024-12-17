Пять последствий ОРВИ назвали в волгоградском РПН

Здравоохранение 17.12.2024 12:53
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17.12.2024 12:53
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на прошедшей неделе она оказалась ниже эпидпорога на 34%. Количество заболевших уменьшилось на 2%.
В то же время в регионе снизился уровень заболеваемости COVID-19 на 30% по сравнению с прошлой неделей.
По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа в регионе пока не зарегистрированы. Фиксируются вирусы негриппозной этиологии – риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), парагрипп, метапневмовирус, бокавирус, РС-вирус.
Все перечисленные возбудители передаются воздушно-капельным путем, вызывая симптомы острого фарингита, назофарингита, ларингофарингита, трахеита, ринита.
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