Расследования

Под Волгоградом поймали браконьера с тушами косули и зайца

Расследования 16.12.2024 14:25
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16.12.2024 14:25


Полицейские Клетского района проводят проверку по факту незаконной охоты. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, сигнал о происшествии в полицию поступил от егеря охотничьего хозяйства. 
По подозрению в совершении преступления был задержан 60-летний местный житель, который сознался в содеянном. 
Документов, разрешающих отстрел животных у задержанного, не было. У подозреваемого изъятs туши косули и зайца, ружье и другое снаряжение для охоты.
Фото из архива V102.RU

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