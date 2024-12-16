Под Волгоградом поймали браконьера с тушами косули и зайца

Расследования 16.12.2024 14:25
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16.12.2024 14:25
Полицейские Клетского района проводят проверку по факту незаконной охоты. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, сигнал о происшествии в полицию поступил от егеря охотничьего хозяйства.
По подозрению в совершении преступления был задержан 60-летний местный житель, который сознался в содеянном.
Документов, разрешающих отстрел животных у задержанного, не было. У подозреваемого изъятs туши косули и зайца, ружье и другое снаряжение для охоты.
Фото из архива V102.RU
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