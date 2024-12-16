Расследования 16.12.2024 12:52
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16.12.2024 12:52
Котовский районный суд Волгоградской области заключил под стражу сотрудника психоневрологического интерната, где на днях погиб пациент. Как сообщили V102.RU в районном суде, он будет оставаться под стражей до 12 февраля 2025 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, 9 декабря в хирургическое отделение ГБУЗ «ЦРБ Котовского муниципального района» поступил 61-летний мужчина с множественными переломами рёбер. Через три дня от полученных травм мужчина скончался.
По подозрению в совершении преступления был задержан работник психоневрологического интерната Сергей Л. Дело о смерти пациента Котовского ПНИ взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Накануне корреспонденту V102.RU удалось пообщаться с сыном погибшего пациента, Павла Валентиновича Корчагина. Мужчина рассказал, что узнал шокирующие детали гибели его отца из новостей. При этом в интернате от него скрыли обстоятельства смерти родного человека. Павел Корчагин-младший утверждал также, что его отец находился в глубокой деменции, не мог самостоятельно передвигаться, не разговаривал и не мог проявлять никакой агрессии из-за тяжести его заболевания. Также сын погибшего пациента сообщил, что сотрудники ПНИ настойчиво просили его согласиться на то, чтобы его отца похоронило само учреждение. Однако это предложение Павел и его родственница отвергли.
Сегодня, 16 декабря, Павлу Павловичу позвонил директор ПНИ Андрей Украинский и извинился перед ним за случившееся.
- Он заверил, что руководство интерната будет оказывать всю помощь следствию. По его словам, он не знает, почему его подчиненный совершил это преступление. Сказал, что как-будто в него вселился другой человек. При этом он заявил, что за моим отцом хорошо ухаживали. Да, так хорошо, что убили, - поделился Павел.
Фото Павла Валентиновича Корчагина предоставлено V102.RU Павлом Павловичем Корчагиным
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