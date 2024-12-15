Расследования

«Мне не сказали всей правды»: сын забитого до смерти пациента ПНИ в Котово узнал шокирующие подробности из новостей

Расследования 15.12.2024 20:40
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15.12.2024 20:40


Павлу Корчагину, сыну погибшего пациента ПНИ в Котово Волгоградской области, сотрудники интерната не сказали всей правды об обстоятельствах гибели его отца, ограничившись лишь сообщением о его смерти и настойчивыми предложениями самостоятельно похоронить его в Котово. Корреспонденту V102.RU удалось связаться с Павлом, который проживает сейчас в Санкт-Петербурге.
Павел сам имеет инвалидность, у него проблемы с мобильностью из-за генетического заболевания. По словам мужчины, здоровье его папы, 61-летнего Павла Валентиновича Корчагина, который жил в Волгограде, стало ухудшаться несколько лет назад.
- У него стала прогрессировать деменция. Он жил один, сначала еще мог покупать себе продукты, обслуживать себя. Но однажды вышел из дома и потерялся – оказалось, забыл, где живет. После этого его положили в психиатрическую больницу в Волгограде, однако лечение не дало результатов. Он стал еще больше все забывать. Потом отца перевели в больницу в Ложках, там он провел полтора года. Но никакого прогресса не было, наоборот, состояние его, в том числе,  физическое ухудшилось. Он уже с трудом ходил, не мог себя обслуживать и никого не узнавал, - рассказывает Павел.
В сентябре 2024 года Павла Валентиновича перевели в психоневрологический интернат в Котово.
- Папа был уже в состоянии глубокой деменции. Я звонил в интернат, спрашивал, как он. Мне всегда односложно отвечали, что без изменений, что он по-прежнему не разговаривает, но ест хорошо. Но все изменилось, когда я позвонил где-то около недели назад. Я даже удивился, что врач стала подробно мне рассказывать, что у отца много хронических заболеваний, но они все в состоянии ремиссии. Как-будто фоном все время звучало, что, мол, готовьтесь, конец близок. Ну и через несколько дней из интерната мне позвонили сами и сообщили, что моего папу отвезли в больницу с переломом ребра. Я удивился, спросил, а что случилось, он упал? Но мне не сообщили больше никаких подробностей, а три дня назад заявили, что он умер, - продолжает Павел.
По словам мужчины, его сильно удивило то обстоятельство, что сотрудники интерната настойчиво просили его согласиться на то, чтобы его похоронили от интерната в Котово. Но на это Павел и его тетя, родная сестра Павла Валентиновича, не согласились.
- Мы решили похоронить его в Волгограде, рядом с моими бабушкой и дедушкой, поэтому от похорон неизвестно где мы отказались. Моя тетя живет в Краснодаре, она уже выехала в Котово и будет заниматься похоронами, - добавил Павел.
Однако мужчина даже представить не мог, что стоит за смертью его отца.
- Все, что случилось с моим отцом на самом деле, я узнал из новостей о том, что сотрудник ПНИ в Котово избил до смерти пациента. Начал сопоставлять даты, факты и понял, что речь идет о моем папе. Стал звонить в прокуратуру, в СК, но нигде не брали трубку. В ПНИ был только сторож, от него я тоже ничего не узнал. Дозвонился до врача, который мне заявил, чтобы я обращался в следственный комитет. Мы подключили юристов, которые подтвердили мои страшные опасения. Действительно, мой отец умер от побоев, которые ему причинил санитар, 38-летний мужчина. Это произошло, насколько я знаю, во время проведения гигиенических процедур с моим папой. Невозможно представить, что заставило санитара избить моего отца. Он еле ходил, не разговаривал, и никаким образом не мог проявлять никакой агрессии – у него просто на это не было сил. Но я надеюсь, что следствие разберется и выяснит, что заставило здорового мужчину так жестоко обойтись с больным человеком, - говорит Павел.
Павел до сих пор не может поверить в то, что произошло с его папой.
- Конечно, морально мы все были готовы к тому, что когда-нибудь папы не станет. Но мы не могли себе представить, что это произойдет именно так, что он погибнет от рук человека, который по долгу своей работы должен был за ним ухаживать, - констатирует мужчина.  
Напомним, сегодня, 15 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти пациента психоневрологического интерната. По сообщению СУ СК по Волгоградской области, в его смерти подозревают санитара, который, предположительно, избил мужчину до смерти. Пациент скончался в Котовской ЦРБ. Подозреваемый вину свою признал. Он заключен под стражу. Резонансное дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Фото для V102.RU предоставлено Павлом Павловичем Корчагиным

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